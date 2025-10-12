Nunzia De Girolamo, la dolce sorpresa a La Vita in Diretta: cosa è successo

Foto: Ansa/Ansa

Un momento di grande emozione ha sorpreso Nunzia De Girolamo in diretta su Rai 1. La conduttrice di "Ciao Maschio" era ospite dell'amico Alberto Matano a "La Vita in Diretta" in occasione di un compleanno speciale: ieri, venerdì 10 ottobre, la De Girolamo ha compiuto 50 anni. La sorpresa più dolce, tuttavia, non è arrivata dal conduttore, ma da sua figlia 13enne Gea.

Dopo gli auguri di compleanno, Matano ha annunciato una sorpresa che ha letteralmente sopraffatto la sua ospite. Sullo schermo è stato proiettato un collage di foto che ritraeva Nunzia e Gea, accompagnato dalla voce della figlia che leggeva una lettera toccante, scritta appositamente per il traguardo della madre. Le parole di Gea sono state un inno all'affetto e all'ammirazione per la madre: "Oggi fai 50 anni, voglio dirti grazie perché mi hai insegnato a ridere e a credere che nulla è impossibile se fatto con il cuore". La ragazzina ha espresso il desiderio di un legame eterno: "Ti voglio vicino per tutta la vita, anche quando sarò grande. Ti voglio bene: sono 50 anni di meraviglie".

L'emozione è stata incontenibile per la De Girolamo, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Visibilmente commossa, ha cercato di sdrammatizzare, rivolgendosi scherzosamente a Matano per la complicità: "Sei un fetente". Ha poi aggiunto, ironica, che quella sorpresa era stata "un colpo basso tuo e di tutti gli amici, gli autori e di mio marito".

Il momento si è concluso tra gli applausi dello studio, con la conduttrice che ha suggellato il suo amore per la figlia con una frase lapidaria e sentita: “Gea è la cosa migliore che ho fatto”.