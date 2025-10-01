Tg4, Tommaso Cerno: "L'incidente con Flotilla è solo interesse di Hamas"

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 01 ottobre 2025

Mentre il mondo osserva con il fiato sospeso l'imperterrito viaggio della Global Sumud Flottilla verso Gaza, il direttore del Tempo Tommaso Cerno, interpellato da Stefania Cavallaro al Tg4, esprime il suo parere sugli ultimi sviluppi della vicenda. «Adesso si capisce chi sta scrivendo il copione» dichiara Cerno. «Fino a questo punto credevamo in buona fede che l'obiettivo fosse portare gli aiuti a questi bambini e ai civili colpiti dagli orrori di Gaza. Da questo momento in poi l'incidente possibile è interesse esclusivo del regime terroristico di Hamas».

E Cerno precisa: «Quindi, se le azioni che da ora in poi verranno scelte non vanno nella direzione di una consegna certa degli aiuti a Gaza - attraverso anche una trattativa per cui magari il luogo dello sbarco può essere differente dal primo proposto, ma l'obiettivo rimane portare questi aiuti - e diventa invece sfondare per ragioni simboliche fino a provocare una reazione che è evidentemente l'ultima ratio dell'interesse del governo israeliano, significa che a scrivere la partitura di questo racconto globale in diretta, che il mondo sta seguendo, era Hamas».

Il direttore del Tempo prosegue: «Come Hamas ha gestito la nascita molti anni fa di questo tipo di operazione di fronte a milioni di persone che, in buona fede e inconsapevolmente, credono invece di contribuire soltanto all'affermazione di un diritto. Persone che rispetto ma che invito a guardare bene che cosa succede da adesso in poi.»