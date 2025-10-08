Ora almeno non rompano le scatole

Foto: X Cerno

Tommaso Cerno 08 ottobre 2025

Pericolo scampato. Ilaria Salis resta all’Europarlamento, occuperà dopo le case la poltrona, incasserà decine di migliaia di euro dei contribuenti.

Pericolo scampato dicevo, non certo quello di una sinistra ipocrita che usa i privilegi per proteggere i suoi e poi accusa gli avversari di essere una casta. A quello siamo abituati. Ma abbiamo almeno scampato il pericolo di sentirci una litania quotidiana contro Meloni, Tajani, Salvini, Orban, Trump e via elencando. Avrebbero cominciato ad accusare a reti unificate tutti di fascismo, nazismo, razzismo perché processare in un Paese dell’Ue una loro compagna, per accuse precedenti perfino all’elezione, è un atto eversivo.

Ecco quindi che almeno la smetteranno di rompere le scatole. Con un abracadabra l’inutile Europarlamento di Ursula, un baraccone di burocrazia e accordicchi politici, incapace di governare gli europei, ha confezionato l’ennesimo inciucio di Palazzo, come era logico che facesse. La Salis alza il pugno, la Albanese predica antisemitismo, tutto resta come prima. Chissenefrega da dove vengono i voti del blitz. Almeno smettessero di fare la predica a tutti.