A Mattino Cinque spunta Sempio. Il messaggio di Taccia a Lovati: "Ha capito..."

I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per elaborare una nuova strategia difensiva. Lo ha confermato l’avvocato Angela Taccia ai microfoni di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci, accennando al summit con il nuovo consulente, l’ex poliziotto ed esperto di Bpa (Bloodstain pattern analysis) Armando Palmegiani. “Io e il dottor Palmegiani ci siamo sentiti ripetutamente, poi abbiamo ritenuto opportuno vederci da vicino per approntare una nuova strategia difensiva, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che per la parte relativa alle indagini tradizionali”, ha spiegato Taccia.

“Lovati ha capito”

Nei giorni scorsi, l’avvocato Massimo Lovati, aveva manifestato qualche perplessità circa la nomina del nuovo consulente da parte della collega. “Ero perplesso per alcune dichiarazioni trancianti di Palmegiani risalenti a giugno”, aveva detto il legale di Sempio a Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai 2, riferendosi ad alcuni video pubblicati su YouTube dall’ex poliziotto riguardo alle nuove indagini su Garlasco. Ad ogni modo, sembra che la questione sia superata. “Lovati ha capito. Si è informato e ha conosciuto il dottor Palmegiani”, ha confermato Angela Taccia.

Sempio: “Abbiamo da lavorare”

Ritornando al summit di ieri pomeriggio, l’inviato di Mattino Cinque è riuscito a intercettare il nuovo consulente in compagnia di Andrea Sempio. “Finalmente si inizia a lavorare dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni”, ha detto Palmegiani. Sempio ha preferito non rilasciare dichiarazioni: “Ti ringrazio, ma dobbiamo andare - ha detto al giornalista - Abbiamo da lavorare”.