Ignoto X, spunta il manoscritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi"

Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di Finanza a casa di Andrea Sempio. Perquisizioni che hanno riguardato anche i suoi genitori, gli zii e a due ex membri della Polizia giudiziaria impegnati nelle indagini del 2017. Se ne parla a Ignoto X, su La7, lunedì 6 ottobre. Tra questi il gfamoso foglietto che ha scatenato la bufera sull'ex procuratore capo di Pavia Venditti. La famosa scritta "Venditi, archivia, Euro 20, 30" tuttavia "farebbe parte di un foglio molto più articolato su quelle notizie. Questo foglietto fu trovato il 14 maggio, quando il 16 settembre sono tornati a fare le perquisizioni hanno sequestrato ben 18 documenti ritenuti utili alle indagini", spiega l'inviato del programma.

Tra questi 18 documenti, di cui Il Tempo ha scritto diffusamente, c'è un computer mai trovato prima. Si tratterebbe, spiega il giornalista, di "un case esterno di un computer" fisso, e non un pc portatile come asserito in precedenza dalla legale di Sempio, Angela Taccia. Sarebbe stato dato a Sempio dall'azienda di telefona per cui lavora con il fine di operare da remoto. "Poi c'è un foglio, e questo è un dettaglio inedito" viene annunciato in trasmissione. Si tratterebbe di un foglio scritto a mano con la dicitura "1) chiamate verso fisso Poggi". Sempio avrebbe dichiarato che si trattava di un documento che lui ha scritto di suo pugno, senza aggiungere altro.

Viene poi mandata in onda un'intercettazione ambientale di Andrea con i genitori "fatta il 9 febbraio alle ore 20, cioè la sera prima dell'interrogatorio, quando il papà di Sempio e Sempio escono dallo studio degli avvocati, salgono in macchina e lì c'è la madre". L'audio è disturbato ma si parla dell'ipotesi che Sempio avesse chiamato a casa Poggi anche a notte fonda per parlare con Marco. "Questa intercettazione parla in generale di alcune possibili telefonate che Sempio avrebbe fatto, forse anche di notte, cercando il fratello di Chiara Poggi. In realtà noi sappiamo che tra gli elementi sospetti per la procura di Pavia in questa nuova inchiesta Bis ci sarebbero tre telefonate effettuate dal telefono di Andrea Sempio al telefono fisso di Chiara Poggi il 4, 7 e 8 agosto, tutte fatte in pomeriggio tra le 16 e le 17 quando in realtà il suo amico Marco Poggi si trovava in montagna con i genitori - spiega l'inviato di Ignoto X - e quindi l'ipotesi è che lui abbia potuto cercare qualcuno a caso, verificare se Chiara fosse sola, nei giorni antecedenti il 13 agosto".