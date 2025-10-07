Vaticano, Papa Leone ha scelto le prime tappe per il viaggio all'estero: dove andrà

Foto: Lapresse

Francesco Capozza 07 ottobre 2025 a

a

a

La Santa Sede ha annunciato ufficialmente questa mattina, martedì 7 ottobre, il primo viaggio Apostolico di Papa Leone XIV. Come ampiamente previsto il pontefice ha deciso di recarsi a Nicea, in Turchia, un viaggio inizialmente già ipotizzato da Papa Francesco ma che le delicate condizioni di salute e la sua successiva morte avevano lasciato incompiuto. La sala stampa vaticana fa quindi sapere oggi che «accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimi, recandosi in pellegrinaggio a İznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea».

Papa Leone ridimensiona lo Ior: niente più esclusiva, lo scossone in Vaticano

Il pontefice non visiterà però solo la Turchia ma prima di rientrare in Italia ha deciso di compiere anche una significativa tappa di tre giorni in Libano, una terra difficile e praticamente confinante con gli scenari di guerra in Israele e a Gaza. Viene infatti reso noto che «rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Libano, il Santo Padre si recherà in Viaggio Apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre». La sala stampa ha infine comunicato che «il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo». Leone inizia quindi a viaggiare all’estero, seguendo le orme dei pontefici recenti da Paolo VI che hanno girato in lungo e in largo il pianeta. Papa Francesco, in dodici anni di pontificato, ha compiuto 47 viaggi Apostolici in sessantasei paesi diversi ma il record assoluto spetta ancora una volta a Giovanni Paolo II: in 104 viaggi all’estero Wojtyla ha visitato 129 nazioni e percorso oltre un milione di chilometri.