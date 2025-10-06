Vaticano, Papa Leone ridimensiona lo Ior: non avrà più l'esclusiva sugli investimenti

Foto: Lapresse

Francesco Capozza 06 ottobre 2025

a

a

Con il Motu proprio «Coniuncta Cura» reso pubblico stamani riguardante le attività di investimento finanziario della Santa Sede, Papa Leone XIV ha sancito l’esistenza di una «corresponsabilità» nella gestione degli investimenti finanziari, eliminando così l’esclusività dello IOR. «Corresponsabilità nella communio - si legge nel Motu proprio reso noto oggi - è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022. Questa responsabilità condivisa, che coinvolge anche le Istituzioni curiali incaricate delle attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano chiaramente definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, consentendo così la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione».

Considerando tali motivazioni, il Santo Padre, con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, approva integralmente le raccomandazioni approvate all’unanimità dal Consiglio per l’Economia e stabilisce che il Rescriptum intitolato “Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede”, del 23 agosto 2022, è revocato. Le attività di investimento finanziario della Santa Sede, destinate all’uso proprio e realizzate in conformità con l’art. 219 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, devono essere conformi alle disposizioni del Comitato per gli investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata. Nell’individuare le attività di investimento finanziario della Santa Sede, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica si avvale generalmente della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione, salvo diversa decisione degli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, qualora si ritenga più efficiente o conveniente ricorrere a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati.