Meteo, ancora pioggia e vento. Sottocorona trova lo spunto positivo: cosa succede alle temperature

Maltempo e freddo continueranno a colpire l’Italia? A fare un punto della situazione delle previsioni del tempo ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce prima di tutto un quadro generale: “Ancora un certo strascico del maltempo anche di ieri. Al sud si riaffaccia qualche nuvola, al nord i fenomeni non sono più particolarmente intensi”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “La previsione per oggi, lunedì 6 ottobre, evidenzia al sud qualche pioggia, cioè localmente si arriva a piogge moderate, non è un maltempo marcato, però certo qualche nuvola e qualche pioggia c'è, non ci sono al nord e su gran parte del centro. Domani, martedì 7 ottobre, ancora le zone del sud possono avere qualche pioggia, soprattutto quelle del versante adriatico, poi si prende parte dell'Abruzzo, del Molise, la Puglia e poi un poco anche la Calabria, un po' meno la Sicilia, insomma qualche fenomeno c'è mentre sul resto del Paese continua ad aversi un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Arrivando alla giornata di mercoledì 8 ottobre finalmente si attenuano queste piogge, al sud rimane qualche pioviggine, ma non più di questo, ritorna qualche nuvola al nord e qualche debole precipitazione. Non dovrebbe essere l'inizio di un nuovo peggioramento”.

Sottocorona infine si concentra sul vento e sulle temperature massime previste per oggi: “I venti sono ancora settentrionali e le temperature insomma un po' basse. Dovrebbero attenuarsi anche questi picchi di vento, fra oggi e domani. I valori delle temperature sono ovviamente contenuti, perché si parte anche da minime molto basse, quindi più di tanto non si riesce a salire, anche se qui e là compare fra centro e nord Sardegna qualche ‘venti’, però in molti casi si resta anche al di sotto dei venti gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore fa emergere un certo aumento, almeno un paio di gradi di aumento. Quindi un leggero recupero sulle temperature che al momento sono sotto la media, dovremmo tornare almeno sui valori normali per questi giorni dell’anno”.