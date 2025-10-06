Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 6 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 06 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 6 ottobre 2025

Ariete

Il cielo cambia a vostro favore. Poco prima dell’alba la Luna entra nel vostro segno, sarete veloci, mirati, attivi giá al risveglio e anche affascinanti, ma lavoro e organizzazione calamiteranno la vostra attenzione e il lunedí promette bene, dal punto di vista delle gratificazioni anche economiche e dei rapporti. Mercurio aggiunge sottile strategia dalla sua nuova posizione. E il cuore? In coppia o soli siete magnetici.

Toro

Sarà questa Luna impavida, ogni giorno più luminosa, a darvi il coraggio di affrontare le sfide e le provocazioni nella professione, nel lavoro. Riuscirete grazie al vostro intuito ad annientare il tentativo di sabotare una vostra iniziativa, senza troppo clamore, continuando per la vostra strada con determinazione, in barba a un Mercurio dispettoso. Gli amici vi sostengono e le persone del cuore sono al sicuro con voi.

Gemelli

Lavorate sodo assistiti da stelle concentrate e sagaci. Siete attenti e riuscite a seguire vita personale e lavoro in modo equilibrato. Leggeri e profondi allo stesso tempo, riuscite a coinvolgere nelle vostre esperienze persone nuove, ma in realtà avreste voglia di svago, di movimento, un breve viaggio, più attività fisica. Approfittate di Marte in Scorpione vicino a Mercurio per organizzarvi meglio.

Cancro

Mercurio in Scorpione apre nuovi scenari, piu segreti, sottili e potenti. Nel lavoro potrebbero nascere opportunità per il futuro, una collaborazione, una promozione o un cambiamento interessante. Siete convincenti, tenaci, ma dovete andare piu d’accordo con voi stessi, a volte sembrate sfuggirvi, dovete riconnettervi ai vostri interessi. In amore no, sapete quello che volete, siete innamorati.

Leone

Ora, vicino a quell’impunito di Marte ci si mette anche Mercurio a fare polemica, a irritarvi, a creare disservizi in casa, non bastavano le tensioni in famiglia. E dire che siete sempre disposti a dare una mano ai vostri cari per amore di pace e di serenità. D’altronde siete nati per vincere, ve l’abbiamo già detto, e insieme a queste contrarietà riuscite comunque a guadagnare bene, a mantenere intatto il vostro prestigio. A essere amati.

Vergine

La notizia è che l’efficace Mercurio si unisce all’illuminante Marte e insieme vi spingono a dare il meglio di voi. Vi sentite sereni e lucidi. Non avete fretta di ottenere risultati, ma sapete fare ed ascoltare. Non fate prevalere la razionalità sui sentimenti a tutto vantaggio di una armonia che vi permette di lavorare con ordine e determinazione, di amare con slancio, di percepire con sensibilità. Chapeau!

Bilancia

Cara Bilancia, parliamo di amore, qualcuno bussa al tuo cuore. Pensi di aprire? Potrebbe essere una nuova conoscenza o la persona di sempre, ma alcune configurazioni celesti fanno pensare che ci sono parole da dire e sguardi da incontrare. Sottintesi da illuminare. Tutto il resto è vita, che per te passa attraverso la ricerca di armonia, come necessità quotidiana, colonna sonora dei tuoi pensieri, delle aspettative.

Scorpione

E anche Mercurio arriva nel segno e si unisce a Marte. Lo accogliete con silenziosa soddisfazione, sapete già che dovrete prendere decisioni importanti, e avete diverse frecce al vostro arco, ma non volete pensarci adesso. Vi sentite in un momento di preparazione, di pianificazione e di ricarica, dovete smaltire lo stress accumulato e prepararvi a una trasformazione, con l’aiuto di Giove e di Nettuno. Mentre Venere vi sorride.

Sagittario

Marte e ora anche Mercurio alle vostre spalle vi spingono a guardarvi dentro, ad ascoltarvi con sincerità e chiarezza, Mercurio soprattutto potrebbe essere prezioso per comprendere le vostre priorità, per capire cosa avete in mente di raggiungere, costruire. Il vostro costante bisogno di muovervi per conoscere, per scoprire, in questo momento si trasforma nel piacere di lasciar parlare il cuore.

Capricorno

Quanto amore dietro quei limpidi silenzi, siete cosí stupiti di ciò che provate, che vi sentite - proprio voi - disorientati, frastornati. E allora meglio pensare alle vostre conquiste economiche, che al momento sono niente male. Probabilmente un contratto va in porto, oppure potrebbe arrivare un aumento, un adeguamento, vale la pena di farsi avanti e chiedere. Siete lucidi e mirati, avete lavorato tanto, non senza stress.

Acquario

Liberi, avete voglia di sentirvi liberi e allora cominciate a lavorare con l’immaginazione, a ipotizzare a reinventare la vostra vita, magari altrove. Vi succede, soprattutto quando troppe cose complicate si accumulano, lavori da smaltire, progetti che non si possono realizzare, desideri che si infrangono contro una complicata realtà. In questi casi, serve guardare le cose da un’altra prospettiva e voi lo sapete fare.

Pesci

Porte aperte a Mercurio in Scorpione. Finalmente forse è venuto il momento di fare quel viaggio che desiderate da tempo, oppure di cambiare lavoro, o di cercare una casa in un altro luogo. La mente viaggia e anche le vostre emozioni. La cosa interessante è che vi sentite forti e centrati, vi volete bene. Non avete paura delle emozioni e vi fa piacere condividerle con le persone che amate.