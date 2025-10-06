Difende Capezzone e Telese lo attacca. Paragone: "Così la parrocchietta prova a zittirci"

Foto: TikTok Gianlluigi Paragone

06 ottobre 2025 a

a

a

L'attacco clamoroso di Luca Telese a Daniele Capezzone a Omnibus sui legami tra Hamas e la Flotilla continua a far parlare. Il direttore editoriale di Libero citando le inchieste del Telegraph sui presunti finanziamenti dell'organizzazione terroristica palestinese alla missione per Gaza ha fatto infuriare il giornalista di La7 che gliene ha dette di tutti i colori, prima di adoperarsi in una istrionica uscita dallo studio davanti a una livida Gaia Tortora, conduttrice della trasmissione. Un atto da "fascista rosso", ha detto Capezzone. Una scena commentata da giornalisti e osservatori, come Gianluigi Paragone che ha preso le difese del direttore editoriale di Libero, che si è attirato a sua volta gli strali di Telese.

Capezzone demolisce Telese: “Fascista rosso”. Gaia Tortora dà il colpo di grazia: “Non si fa”

"Telese se l'è presa con me per il video che ho fatto ieri in cui prendevo le difese di Daniele Capezzone, attaccato duramente", afferma Paragone in un video su TikTok. "Telese gli dice 'stai a cuccia', è peggio che 'stai zitto'. È come dire 'sei una bestia, sei un animale, sei un cane'. Perché questo è il sottinteso di Telese nei confronti di Capezzone - argomenta il giornalista ed ex parlamentare - il quale stava cercando di spiegare i presunti finanziamenti di Hamas alla Flotilla. E più lui cercava di citare anche fonti estere, un quotidiano britannico, e più Telese si arrabbiava, diventando lui il conduttore in una trasmissione in cui non è conduttore per cercare di zittire Capezzone".

Scontro tv tra Capezzone e Telese, l'affondo finale del direttore editoriale di Libero: "Un autogol spettacolare"

Episodio coerente con una linea di comportamento. "Questa è la modalità attraverso la quale i protagonisti delle parrocchiette tentano di censurare, di zittire, di imbavagliare coloro che la pensano diversamente. Luca Telese è tra questi", continua Paragone.