Scontro tv tra Capezzone e Telese, l'affondo finale del direttore editoriale di Libero: "Un autogol spettacolare"

Lo scontro televisivo tra Daniele Capezzone e Luca Telese a Omnibus su La7 continua a far discutere fuori e dentro i palazzi. Dopo che il giornalista del Centro ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti, ora tocca al direttore editoriale di Libero rispondere. E lo fa nel suo stile: "Un autogol così spettacolare come quello di Telese non si vedeva dai tempi di Comunardo Niccolai", attacca usando una metafora calcistica.

La sua analisi ironica non risparmia neanche Francesca Albanese: "La giornata di ieri - spiega - segna una piccola tragedia culturale della sinistra. Telese che se ne va alle 9 di mattina e Albanese che se ne va alle 9 di sera. Non sono più in condizione di reggere un dibattito minimamente equilibrato".

In un'intervista a Fanpage.it, Capezzone parla anche del suo punto di vista sulle piazze italiane riunitesi per Gaza: "Ho molto rispetto delle persone che sono scese in piazza. Condanno però l'irresponsabilità politica di partiti, sindacati, forze organizzatrici e forze sostenitrici che non hanno avuto il coraggio di prendere le distanze da uno striscione che stava in testa al corteo: "7 ottobre, giornata della Resistenza Palestinese”. E riguardo a domani, secondo anniversario dalla mattanza, sono andato a rivedere le agenzie di quei giorni di due anni fa. Le condoglianze sono durate 36 ore. Poi è cominciata la giostra dei ma e dei però".