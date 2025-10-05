Fabio Fazio "arruola" Enzo Iacchetti a Che tempo che fa, bufera social

Foto: Ansa

Alice Antico 05 ottobre 2025 a

a

a

Fabio Fazio ha già dichiarato che la 23esima stagione di "Che Tempo Che Fa" (CTCF) sul Nove riceverà l'attenzione del pubblico. Oltre all'ormai consueto ospite Richard Gere, il conduttore ha annunciato che ci sarà la presenza di Enzo Iacchetti, ex volto di Striscia la Notizia, un nome che ha immediatamente scatenato il dibattito sui social data la recente controversia che lo ha visto protagonista. L'ospitata di Iacchetti giunge infatti pochi giorni dopo il suo scontro accesissimo avvenuto su Rete Quattro a "È sempre Cartabianca", il talk show condotto da Bianca Berlinguer, dove Iacchetti era finito al centro della cronaca per aver minacciato di aggredire il suo interlocutore per una divergenza di opinioni sulla questione Israele-Hamas. Tutto lascia presagire che la puntata si concentrerà a lungo sul conflitto in Medio Oriente e sulla situazione a Gaza, temi su cui Iacchetti è intervenuto con veemenza.

Iacchetti: "Si parla solo di me". La sinistra ha un nuovo guru, lo scontro in tv con l''israeliano

La scelta di Fazio è stata interpretata da molti come un tentativo di cavalcare la polemica offrendo, ancora una volta, una "narrazione tutta a senso unico", presumibilmente senza contraddittorio. La notizia dell'ospitata ha incendiato i social, dove molti utenti hanno subito collegato la lite in "È sempre Cartabianca" all'imminente presenza a CTCF e al lancio del nuovo libro di Iacchetti. Le reazioni sono state immediate e durissime, con gli utenti che hanno espresso un senso di banalità e disinganno.

La sinistra riparte da Iacchetti, pure Landini lo incorona: "Importante"

Tra i commenti più taglienti si legge: "Ora avete capito il perché di quella sceneggiata da bar: 'Vengo giù e ti prendo a pugni'. La zecca deve presentare il suo nuovo libro. Che schifo", e ancora: "Era ovvio! Sabato prossimo ci sarà Elisa?". Molti hanno ironizzato sulla presunta prevedibilità del programma di Fazio: "Puntuale come un orologio Svizzero. Il pretino Fazio invita il kompagno Iacchetti. Banale e scontato". La critica si è concentrata anche sulla tempistica dell'episodio e sul presunto endorsement del programma: "Stranamente alla ribalta ora che deve presentare il suo libro…pensa a volte il caso…". L'accusa principale mossa al conduttore è quella di favorire un ambiente privo di reale dibattito: "Chiaramente senza contraddittorio perché lui è la verità vero?" e "Ci è riuscito a tornare a farsi notare e dove poteva andare se non in un programma fazioso al massimo. Siete vergognosi". Parole dure, quindi, nei confronti del programma, ed anche inaspettate. Come si snoderà la prima puntata di CTCF di questa sera? Non ci resta che fare il conto alla rovescia.