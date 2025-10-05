Elly Schlein e l'uscita lunare dopo la guerriglia ProPal: "L'Italia migliore"

Foto: Ansa

Siamo al paradosso. Mentre si contano i danni della guerriglia urbana scatenata dalle frange estreme al termine del corteo per Gaza di Roma, Elly Schlein accusa la premier Giorgia Meloni di usare le maniere forti! ''Abbiamo sentito Meloni usare la clava contro'' chi manifesta, contro la Flotilla ma ''nessuna condanna dei crimini di Netanyahu", ha detto la segretaria del Pd al, festival di Fanpage.

"Non abbiamo sentito una parola di critica o condanna contro il governo di Netanyahu, ma solo attacchi continui alle attiviste e agli attivisti della Flotilla", ha affermato, "continuiamo a chiedere di sospendere l'accordo con Israele. C'è ancora un memorandum di cooperazione militare, il governo non ha ancora risposto. Chiediamo il riconoscimento condizionato dello stato della Palestina e anche di uscire dall'ambiguità sulle sanzioni per il governo israeliano", ha aggiunto. Eppure l'unica clava vista in azione è quella dei manifestanti contro la polizia e la città di Roma.

Non solo. Per Schlein "le manifestazioni di questi giorni dimostrano che l'Italia è migliore di chi la governa". L'Italia migliore che sfila con lo striscione, in testa al corteo, che inneggia al 7 ottobre ed esalta Hamas, e che urla "Bombardiamo Tel Aviv" come visto e ascoltato ieri a Roma...