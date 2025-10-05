La gran propal dei due popoli e due Stati

Foto: Il Tempo

Al netto delle spranghe sequestrate, dei carteloni antisemiti sul 7 ottobre che associano la parola Resistenza ai ricordi degli anni Trenta del secolo scorso, la fiumana di ProPal a San Giovanni in Laterano pecca di due difetti. Il primo avrebbe dovuto sventolare la bandiera israeliana al fianco di quella palestinese, se è vero (ma io so che non è vero) che chi strumentalizza quella piazza per un tornaconto politico che non verrà ha paura dei «due popoli e due Stati» perché Hamas di Stato ne vuole uno solo. E perché l’Islam radicale sta dietro a questa propaganda al punto da aver trasformato il popolo ebraico nel suo premier Bibi Netanyahu.

Una contraddizione in termini dimostrata dal fatto che ci hanno spiegato che molti italiani erano idealmente in quella piazza, eppur Giorgia Meloni da quella gente era ritratta a testa in giù. La seconda questione riguarda l’America. Spiace dirlo ma mentre gli italiani si illudono di aiutare Gaza manifestando contro il proprio governo, l’unico che ha messo in campo egua si chiama Donald Trump. So che a loro non piace, ma pane al pane.