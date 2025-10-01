Marcella Bella contro la giuria di Ballando. E spunta il messaggio di Barbara D'Urso

Francesco Fredella 01 ottobre 2025 a

a

a

A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - il programma di Rai1 che è iniziato sabato scorso.

Marcella Bella, concorrente di questa edizione, sarebbe nera con la giuria. I giurati? Non è che hanno offeso Marcella Bella in quanto artista, perché io come artista posso permettermi tutto a prescindere dall’età” – sono queste le parole usate da Marcella Bella – “Abbiamo avuto artisti di ogni età, da Tina Turner a Cher e Madonna. Grazie a Dio adesso l’età si allunga e quindi anche le artiste cantano fino a tarda età. Ma non è quello: è che hanno offeso proprio le donne dicendo, come se fosse un’offesa, che io secondo loro non potevo mettermi con le gambe di fuori per via dell’età. Questo io non lo posso accettare e non l’accetto come donna, per difendere anche le altre donne“.

Senza troppi giri di parole, tutto sarebbe riferito a Selvaggia Lucarelli. Che l'ha apostrofata come la “concorrente più svestita di tutte le edizioni di Ballando con le Stelle. “Ma forse i giudici volevano essere spiritosi e non ci sono riusciti” – ha continuato Marcella Bella – “Io difendo le donne e il diritto di fare qualsiasi cosa, così come fanno gli uomini“.

Tra i concorrenti c'è feeling più che mai. Un cast davvero stellare. E la Bella fa sapere di aver ricevuto un messaggio da Barbara d'Urso

Marcella Bella mostra un messaggio privato ricevuto da Barbara d’Urso. “Ci tengo a ringraziare le mie ragazze, le colleghe che mi hanno dimostrato solidarietà", ha aggiunto la cantante dopo l'esibizione. Poi ha parlato del messaggio della d'Urso: “Sei fig* sopra ogni cosa". Marcella Bella è stata davvero spettacolare in pista: ritmo, grinta, voglia di conquistare il pubblico. Ed è riuscita.