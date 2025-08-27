Ballando con le Stelle, Paolo Belli lascia il posto da co-conduttore. Ma la novità è sorprendente

27 agosto 2025 a

a

a

Paolo Belli entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le Stelle' come ballerino. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma di Rai1. Dopo settimane di indiscrezioni ora è ufficiale: Belli lascia il suo posto da co-conduttore per scendere in pista nel ruolo di ballerino. Belli - come si vede nel video - ha scelto una piazza colma di gente per annunciare la grande novità: "Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e lei mi ha detto 'Paolo io vorrei che tu fossi con me anche quest'anno per celebrare insieme questo traguardo incredibile, 20 anni di Ballando con le stelle'", ha esordito. Paolo ovviamente ha accettato, come per gli anni precedenti. Ma poi, il colpo di scena.

Ballando con le stelle, dalla piscina alla pista: chi arriva alla corte di Milly

"Io quest'anno vorrei che fosse una vera festa", gli ha detto Milly Carlucci durante il loro incontro. "Dovete sapere - spiega Paolo Belli - che Milly mi ha chiesto di fare il concorrente quest'anno a Ballando con le stelle. Io avrò bisogno di tutti voi, perché quest'anno sarò in gara come ballerino", ha urlato il co-conduttore con grande entusiasmo. Paolo Belli si aggiunge ai già noti: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini.