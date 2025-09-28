Calabria, le gaffe a profusione di Tridico: ora anche il parcheggio selvaggio

Foto: Il Tempo

Gianni Di Capua 28 settembre 2025

Inanella gaffes il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico. L'ex capo dell'Inpls e uomo-simbolo del Movimento 5 Stelle per il Reddito di cittadinanza continua il “Crediamoci tour” tra continui scivoloni e qualche infrazione stradale... Qualche giorno fa tappa a Rossano il van personalizzato con nome e slogan del candidato della sinistra è stato fotografato in questo parcheggio quantomeno "creativo"... Non certo un bel messaggio alla cittadinanza.

Incredibile gaffe di Tridico: “Liguori mi sostiene”. Ma il video è vecchio e viene sbugiardato

La campagna di Tridico è costellata da inciampi. Durante un incontro faccia a faccia con Roberto Occhiuto, l'ex presidente dell'Inps alla domanda "Sai dov'è la grotta del Romito?" ha opposto un silenzio eloquente. Tempo fa ha confuso il nome della città Bagnara Calabra con Bagnaro Calabro, e in una trasmissione tv locale se n'era uscito così:: “Io posso parlare in dialetto in tutte le lingue delle tre Province”. Peccato che sono cinque...