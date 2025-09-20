Calabria, incredibile gaffe di Tridico: “Paolo Liguori mi sostiene”. Ma il video è di 5 anni fa

Foto: Mediaset

Aldo Rosati 20 settembre 2025 a

a

a

Che sia in difficoltà lo certificano i sondaggi, e allora proviamole un po’ tutte, si saranno detti quelli dello staff. Così è nata la notizia clamorosa, un video di un noto giornalista Mediaset, già direttore di TgCom, usato come sostanziale dichiarazione di voto. A favore di Pasquale Tridico, l’eurodeputato candidato del campo largo in Calabria. Peccato che il video in questione risalisse al 2020, e si riferisse a fatti di allora: niente campagna elettorale, nessun incoraggiamento all’ex Presidente dell’Inps. I fatti: due giorni fa il padre del reddito di cittadinanza pubblica sui suoi social una clip di Paolo Liguori. Nel video, il giornalista gli chiede scusa per alcuni attacchi fatti dal Tg e sostanzialmente ne parla bene. Il filmato viene rilanciato dallo staff ai media calabresi come se fosse un prodotto di giornata: guardate un po’ chi ci sostiene. Insomma l’endorsement che non ti aspetti, come titola una testata regionale.

Il sondaggio incorona Occhiuto. Doccia fredda per la sinistra

A questo punto la notizia rimbalza sul diretto interessato, Paolo Liguori: “Direttore allora ti sei schierato con Tridico”, gli chiedono? Ovviamente Liguori nega, si imbufalisce non poco, e oggi per smentire la notizia montata ad arte da Tridico rilascia un’intervista con il Corriere della Calabria. “È una fake - dice l’ex direttore di Studio Aperto - si tratta di una evidente strumentalizzazione di un video fatto 5 anni fa”. E attacca Tridico: “il suo entourage, il suo ufficio stampa, il suo manipolo di propagandisti, sono dei banditi, perché usare un video in maniera così impropria, è assolutamente grave“.

La gaffe clamorosa di Tridico: quante sono le Province in Calabria? Disastro in diretta tv

Poi il giornalista Mediaset chiarisce il suo pensiero: “Roberto Occhiuto è una persona con cui ho un ottimo rapporto personale. Una persona perfetta per la Regione Calabria. Tra l’altro è uno dei pochi che ha parlato con competenza di come sviluppare la Regione”. Insomma le ultime cartucce del candidato 5 Stelle.