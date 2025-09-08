Pasquale Tridico, la gaffe clamorosa: quante sono le Province in Calabria? Disastro in diretta tv

Aldo Rosati 08 settembre 2025 a

Dice di saper parlare in dialetto calabrese, ma sulle province della sua terra è rimasto agli anni ‘80. Ovvero all’epoca in cui lasciò Cariati (borgo marinaro vicino a Cosenza) per andare a studiare alla Sapienza di Roma. E non fare praticamente quasi mai più ritorno nell’amata (soprattutto in questi tempi di campagna elettorale) Calabria.

I fatti: Pasquale Tridico, candidato del campo largo alle prossime regionali del 5-6 ottobre, viene invitato in un talk di una televisione locale. Alla rituale domanda se non sia stato troppo a lungo fuori dalla Calabria, scappa la gaffe. “Io posso parlare in dialetto in tutte le lingue delle tre Province”, sorride il padre del reddito di cittadinanza. Peccato che dal 1992 (quando lui era volato già in altri lidi), nella regione le Province siano diventate 5: si sono aggiunte Crotone e Vibo Valentia.

Una scoperta evidentemente per l’economista di via di Campo Marzio, pratico di “navigator” ma molto meno del territorio che vorrebbe governare.