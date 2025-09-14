Kirk, Odifreddi rincara la dose: "Non giustifico la violenza ma chi semina vento..."

Foto: Ansa

Piergiorgio Odifreddi continua a far parlare di sé per le parole su Charlie Kirk, l’attivista statunitense di destra e fondatore di Turnig Point Usa ucciso durante un comizio nel campus di Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre. Intervistato dal quotidiano La Stampa, il matematico fa un passo indietro rispetto ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di un intervento a L’Aria che Tira, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo. Una, in particolare, ha destato scalpore: “Sparare a Martin Luther King e sparare a un Maga non è la stessa cosa”. “Nella trasmissione non mi hanno fatto finire il ragionamento, ma non intendevo giustificare la violenza. - spiega al quotidiano torinese - Semplicemente credo che se uno predica la pace è più assurdo che venga ucciso, mentre chi dissemina odio e incita al riarmo si esponga maggiormente a ritorsioni. Questo non significa che io ne sia contento, come ha detto Meloni, o che lo trovi giusto. Le persone però non sono tutte uguali e non c'è nulla di male nel dirlo".

“Chi semina vento, raccoglie tempesta”

Nonostante il tentativo maldestro di raddrizzare il tiro, però, Odifreddi non sembra realmente intenzionato ad arretrare sulle sue posizioni. "Come ho detto penso solo che se si predica la non violenza ci si possono aspettare reazioni miti. - ribadisce - Se invece si scaldano gli animi ci si possono attendere risultati peggiori. Chi semina vento raccoglie tempesta o chi di spada ferisce di spada perisce. Ma non c'è nessuna giustificazione nel mio ragionamento".

La replica alla premier

Sulla vicenda è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che ha condannato le affermazioni di Odifreddi e denunciato il “clima d’odio” alimentato dai detrattori dell’attuale governo. "La sua attenzione su di me? Non mi fa né piacere né dispiacere. - è la replica l’intervistato - Mi sembra una tempesta in un bicchier d'acqua, quasi imbarazzante da spiegare. Il suo discorso sarà stato scritto da un consigliere privo di idee migliori". “Mi sembra una tempesta in un bicchier d'acqua, quasi imbarazzante da spiegare. - ha attaccato Odifreddi - Il suo discorso sarà stato scritto da un consigliere privo di idee migliori".