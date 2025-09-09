Barbara d'Urso torna in tv: il primo allenamento a Ballando con le stelle

Francesco Fredella 09 settembre 2025 a

Ventiquattro mesi fa l'ultima diretta a Pomeriggio 5, indimenticabile contenitore di Mediaset. Poi l'uscita da Cologno di Carmelita nazionale e due anni lontano dalla tv. Due anni pesantissimi perché la d'Urso manca al suo pubblico, milioni e milioni di italiani. Ma adesso torna. E scende in pista a Ballando con le stelle, lo show serale di Milly Carlucci.

Il conto alla rovescia è partito: la d'Urso il 27 settembre tornerà in video ballando con Pasquale La Rocca. A quanto pare sono già iniziati gli allenamenti, silenzio assoluto sul cachet. Nemmeno i retroscenisti più esperti sanno quanto sia costata l'operazione d'Urso, che è stato un bel colpo per Milly Carlucci e per l'intera Rai. Lo scorso anno, per la verità, era stata da Milly come come ballerina per una notte. Occhi puntati, adesso, sulla sfida delle sfide: la d'Urso, che è in formissima con un fisico da favola (si è sempre allenata come racconta sui social), negli studi del Foro Italico incontrerà non solo Selvaggia Lucarelli - e gli altri giurati - ma anche Alberto Matano: i due si sfidavano a colpi di share ogni pomeriggio. Quando in onda andava La vita in diretta contro Pomeriggio 5. Altri tempi. Palla al centro, si ricomincia.

La d'Urso, che ha rilasciato poche e centellinate interviste in questi mesi di stop dal video, racconta: "Fino al giorno prima dell’annuncio della fine del mio rapporto di lavoro con Mediaset ricevevo una media di 200 messaggi al giorno. Li ho contati. Il giorno dopo, dieci, spariti tutti. Sono rimasti solo gli amici più stretti". Poi il trasferimento a Londra dopo l'addio a Mediaset. "Ho affittato un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio", dice. Ora, però, torna in tv. Ed il pubblico fa il tifo per lei.