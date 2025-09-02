Emilio Fede in condizioni critiche. La figlia: "Continua a lottare come un leone"

02 settembre 2025 a

"Papà è in condizioni critiche, purtroppo": così la figlia di Emilio Fede, Sveva, ha confermato al Corriere della Sera le voci che da giorni si rincorrevano sullo stato di salute del padre, ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. Quadro clinico, quello dell'ex direttore del Tg4, oggi 94enne, che si è aggravato negli ultimi giorni. "Continua a lottare come un leone. È un guerriero", aggiunge la figlia, che è al suo fianco per assisterlo insieme alla sorella e altra figlia del noto volto tv, Simona.