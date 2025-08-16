Fabio Concato ferma i concerti: "Ho un tumore, mi sto curando". Il post

Alice Antico 16 agosto 2025 a

Fabio Concato, classe 1953, da sempre figura di rilievo nella canzone d’autore italiana, inizia il suo percorso artistico nei primi anni Settanta con il gruppo cabarettistico-musicale "I Mormoranti", prendendo poi il volo come solista negli anni Ottanta grazie a pezzi entrati nell’immaginario collettivo come "Domenica bestiale". Un riferimento importante per il nostro panorama musicale nazionale, che in queste ore ha scelto di condividere una notizia importante sul suo stato di salute. Lo ha fatto attraverso i suoi canali social, mettendo così fine all’incertezza nata nel pubblico dopo l'annuncio, a giungo, della cancellazione dei suoi concerti di luglio e agosto 2025. In un post, il cantautore milanese di 72 anni ha scritto: "Cari amici, desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti di fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo".

Una promessa: "Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito", ha aggiunto, ringraziando in conclusione i fan che si sono preoccupati per lui: "Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio". Circa un mese fa, Concato aveva infatti annullato tutte le date in calendario per luglio e agosto, motivando la scelta in modo semplice e vago: “Per motivi di salute e accertamenti medici”. Negli ultimi anni il cantante era impegnato nella tournée Musico Ambulante, un viaggio in musica attraverso l’Italia per rivisitare il suo repertorio, condividere storie e aneddoti di una carriera lunga più di cinquant'anni, ribadendo la sua centralità nella scena musicale del nostro Paese. Tuttavia, in queste settimane difficili, Concato ha dimostrato ancora una volta la sua classe, affrontando la malattia con serenità e fiducia e ringraziando sinceramente chi gli è stato vicino.