In Onda, la sparata di Carofiglio su Trump: "Il suo cervello..."

09 agosto 2025 a

Mentre il mondo guarda all'Alaska dove Donald Trump e Vladimir Putin dovrebbero incontrarsi per cercare una via alla pace in Ucraina, il presidente Usa finisce nel mirino dei commentatori della galassia della sinistra. "È molto chiaro chi sono queste persone, chi è questa gente", afferma Gianrico Carofiglio, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. Lo scrittore, ex magistrato, critica il cerchio magico del presidente Usa composto da "persone reclutate sulla base nemmeno dell'appartenenza, che potrebbe anche andare bene, sulla base del fatto che sono simpatici a Trump, che erano vicini alla Fox, che qualcuno era iscritto a qualche associazione, che in uno specifico momento in cui il cervello del presidente degli Stati Uniti era un po' più irrorato o meno irrorato e uno gli andava bene".

Carofiglio continua la sua requisitoria con un esempio: "Come se uno prendesse uno per strada e gli dicesse, scusa, c'è da fare un intervento di neurochirurgia, vuoi accomodarti in sala operatoria? È esattamente la stessa cosa, solo che non ci sono gli schizzi di sangue, o meglio, ci sono anche gli schizzi di sangue, ma per procura", afferma l'ex magistrato che invita tutti a non commentare le parole di Trump "frutto di una colossale incompetenza, o di una pratica deliberata della menzogna sistematica", afferma senza colpo ferire sul presidente eletto democraticamente dagli americani che lo avevano già avuto alla Casa Bianca...