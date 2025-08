Garlasco, De Rensis e la bomba che può cambiare tutto: "Perché hanno terrore"

04 agosto 2025 a

"Io credo che questa nuova indagine a qualcuno non faccia paura ma terrore. Terrore". L'avvocato Antonio De Rensis è intervenuto nel podcast Bugalalla Crime, di Francesca Bugamelli su YouTube, e ha a lungo parlato della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007. Come noto De Rensis è il difensore di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio, mentre la procura di Pavia indaga Andrea Sempio per omicidio in concorso. De Rensis non ha dubbi, presto ci saranno novità clamorose. "Io ricordo perfettamente dove mi trovavo il giorno in cui la povera Chiara è stata uccisa, e ho sempre seguito questo caso da cittadino che si informava, informazioni che poi ho riscontrato, in qualità di avvocato, essere totalmente difformi alla realtà", racconta nell'intervista.

In altre parole, "diventando l'avvocato di Alberto, ho potuto verificare la fondatezza della sua innocenza. Devo dire che avevo già maturato l'idea che fosse innocente negli anni successivi al 2007, ma poi, affrontando le carte, leggendo, mi sono reso conto che credo questo potrebbe diventare il caso più eclatante della storia giudiziaria italiana - dice ancora il legale - perché decine e decine di errori come ho visto in questo procedimento, in questo caso, non solo non li ho mai visti, ma non avrei mai immaginato di vederli".

Nel dettaglio, si analizzano la famosa impronta 33 e il Dna di Ignito 3 trovato nel tampone orale fatto alla vittima. "La consulenza sull'impronta 33 si inserisce in un momento in cui compare un elemento devastante potenzialmente, con tutte le prudenze del caso, che è ignoto 3 - osserva De Rensis - Quindi la nostra consulenza arriva nel momento in cui si scopre Ignoto 3 e, obiettivamente, io noto che c'è stato negli ultimi tempi un cambiamento, una fibrillazione". A cosa si riferisce? "Ignoto 3 risulterà certamente contaminato, ma qualora non dovesse essere così, diventa un problema gigantesco per un sacco di gente... - "profetizza" l'avvocato - Io quello che posso dire è che dal basso della mia anzianità prevedo un autunno molto caldo perché arriverà la Bpa fatta dai ris di Cagliari. Chissà, potrebbe raccontarci più persone sulla scena?", afferma il legale in riferimento alla Bloodstain Pattern Analysis, la nuova analisi delle macchie di sangue.

"E affronteremo il Dna sulle dita della povera Chiara... Sono contento che i cittadini italiani stiano seguendo questa vicenda con grande impegno e grande attenzione, perché hanno capito che questa non è soltanto una vicenda giudiziaria, è una vicenda che riguarda la struttura della nostra società", afferma ancora De Rensis.