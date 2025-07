Garlasco, “buco nelle indagini”. Cosa svela la madre di Andrea Sempio

30 luglio 2025 a

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nell'ambito dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stata intervistata da Morning News su Canale5. Negli scorsi mesi la donna è stata sentita dai carabinieri come persona informata sui fatti, in relazione alla nuova inchiesta sul delitto. Ecco quanto ha riferito alla trasmissione Mediaset: “Quello che dicono i legali di Alberto Stasi dovrà essere verificato, che ci sia sudore o sangue noi non lo possiamo sapere, una cosa sicura è che mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi, assolutamente, perché mio figlio non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi. Ooi che ci sia un'impronta di sudore sua, può essere, ha frequentato quella casa, ma un'impronta di mio figlio c'è solo in quel punto lì della casa e non c'è da nessun'altra parte?”.

“Io posso dire quello che ho detto già due volte ai carabinieri, quello che so io. Io - va avanti la Ferrari - so che mi sono alzata alla mattina, mio figlio era in casa, gli ho detto che sarei uscita prima io e poi sarebbe andato lui a Vigevano che voleva andare in libreria. Io sono rientrata in casa alle dieci meno dieci, gli ho dato le chiavi della macchina, lui ha preso ed è uscito, dopodiché è andato a Vigevano, così mi ha detto. Quando è tornato è passato dalla nonna e poi io ho visto che guardando dei tabulati c'era una telefonata che mi sono ricordata di aver fatto io verso le dodici meno venti, in cui gli chiedevo se tornava a mangiare e lui mi ha risposto che sono qua dalla nonna e vengo a casa. È tornato a casa con gli stessi vestiti con i quali è uscito, perfettamente pulito e di sicuro non sembrava uno che era andato a fare un omicidio un'ora prima”. “Lei è sempre sicura che Andrea ha raccontato la verità?”, chiedono alla donna, che risponde seccamente: “Assolutamente sì, assolutamente sì”.

Ferrari poi va avanti: “Non ci sono degli elementi che non ci aspettavamo, mio figlio ha sempre detto la verità come l'abbiamo detta io e mio marito quando siamo stati interrogati. L’unica cosa che posso dire io è che nel 2008, e questa sempre è solo un'idea mia, io sono stata interrogata per chiedere dove era mio figlio, come mai non c'è stato un carabiniere che sia andato a verificare da mio marito se effettivamente mio figlio era a casa. Mio marito nel 2008 non è stato interrogato da nessuno, è stato interrogato nel 2017, cioè un ragazzo lo interroghi per sapere dov'è, ti dice che è a casa col papà e non vai a casa dal papà a chiedergli se è veramente lì e lo vai a chiedere alla mamma che era fuori di casa? È stato buco delle indagini di quegli anni. Se io ti dico che questa persona è lì vai a verificare se è lì veramente no? Cos'è ti fidi sulla parola per poi venire fuori dopo 18 anni a interrogare il papà?”. Poi un’ultima domanda: “Quali sono gli elementi che lei ritiene in questa narrazione che siano totalmente infondati?”. Ecco la risposta della mamma di Andrea Sempio: “Qualsiasi cosa viene fuori, ma qualsiasi cosa. Danno per certa l'impronta 33 che adesso hanno fatto le prove dovrebbe avere sangue. Non può avere sangue perché mio figlio non è entrato ad ammazzare Chiara Poggi e anche se c'è la sua impronta di sicuro non è un'impronta insanguinata perché mio figlio non ha ammazzato Chiara Poggi e questo lo ripeterò fino alla morte.