Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "La verità...". Messaggio a Raoul Bova?

Alice Antico 03 agosto 2025

Ospite al "Magna Graecia Film Festival" a Soverato, in Calabria, Rocío Muñoz Morales ha salutato con affetto i fan presenti e, durante un dibattito sul palco condotto da Carolina Di Domenico, si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni che, se pur apparentemente rivolte alla terra che ospita l’evento, sembravano essere un chiaro riferimento al suo ex compagno Raoul Bova, ai recenti tradimenti che hanno travolto il loro rapporto e alla rottura definitiva. Un discorso carico di significato, in cui Rocío ha anche svelato con chi sta trascorrendo queste giornate e qual è oggi il suo stato d’animo. Dopo settimane di silenzio, l’attrice spagnola ha scelto di parlare con le parole giuste, in modo elegante ma fermo. “Anche se non ci si sente mai veramente pronti bisogna buttarsi nelle cose. Io non mi sono mai pentita delle sfide che ho affrontato, le cose normali mi annoiano”, ha detto Rocío, accennando probabilmente anche al dolore e alla complessità del momento che sta vivendo.

Ma il passaggio che ha fatto più discutere è stato quello dedicato alla Calabria, che il pubblico ha interpretato come una vera e propria frecciatina all’attore romano: “Io amo la verità della Calabria, è una terra che mi arriva nuda nel suo bello e nel suo brutto ma accoglie, non ha paura di essere se stessa, sapendo anche forse le proprie fragilità. Ma quando una terra è così vera, sincera, ha una potenza che in altri posti con più possibilità non hanno”. Una frase che molti hanno letto come un paragone implicito con ciò che è venuto a mancare nella sua relazione: sincerità, trasparenza, autenticità. Le parole di Rocío arrivano infatti dopo lo scandalo mediatico sollevato da Fabrizio Corona, che nel suo podcast "Falsissimo" ha diffuso messaggi e presunti audio compromettenti attribuiti a Bova, nei quali l’attore si rivolgerebbe a una giovane donna – poi identificata da Corona come l’influencer Martina Ceretti – con toni confidenziali e seduttivi. Una situazione che ha scosso il mondo del gossip e che ha portato l’avvocato di Raoul Bova a querelare Corona.

E mentre il caso mediatico continua a far parlare di sé, Rocío ha preferito non entrare nella polemica apertamente, ma ha deciso di far sentire la sua voce parlando di valori, famiglia e futuro. “Alle mie figlie vorrei lasciare l’eredità di un cuore buono. Vorrei che fossero delle donne pure, fiere di loro stesse, rispettose, sincere. Sono questi valori, che mi hanno trasmesso la mia mamma e le mie sorelle, a rendermi la donna forte che sono oggi. Quelli che riescono a fare le cose migliori sono le persone che hanno il cuore più grande”, ha dichiarato con fermezza.

Poi Rocío ha raccontato di come sta oggi, lasciando trasparire una ritrovata serenità nonostante tutto: “Giro da tre giorni in posti che non conoscevo, con le mie bambine e la mia mamma e trovo sempre luoghi che mi sorprendono. Sono molto felice”. Una dichiarazione semplice ma chiara: Rocío non cerca vendetta né clamore.