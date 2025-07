Raoul Bova, altro colpo di scena. L'esposto per gli audio e la mossa di Bernardini De Pace

31 luglio 2025 a

Raoul Bova, tramite l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace - tra l'altro ex suocera dell'attore - ha depositato un reclamo formale al Garante della Privacy in relazione al "diffusione illecita, strumentalizzazione e ridicolizzazione di un contenuto personale e riservato". Lo anticipa Repubblica. La mossa sarebbe rivolta contro una lunga lista di soggetti come "Fabrizio Corona, Meta, Google, YouTube, TikTok, X, Ryanair, SSC Napoli e Torino FC".

"È giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui", dice a LaPresse l'avvocato incaricato da Bova di difenderlo nella causa civile relativa all'affidamento dei figli avuti con la ex compagna Rocio Munoz Morales. Bernardini De Pace ha anche assistito Bova per il deposito dell'esposto al Garante per la Privacy contro la diffusione degli audio e delle chat con Martina Ceretti. "Abbiamo già denunciato con l'avvocato David Leggi il tentativo di estorsione, c'è il giudice che sta valutando. Chi ha mandato gli audio dalla Spagna a Corona? Non si capisce ma ce lo dirà il magistrato", prosegue De Pace, che così conclude: "Se pensiamo di denunciare anche Corona? Ne abbiamo di tempo, prima bisogna vedere come finisce l'inchiesta penale, poi ci muoveremo. Valuteremo. Già nell'aver fatto il reclamo abbiamo detto al Garante di procedere contro Corona, contro Ryanair, il Torino e il Napoli calcio".

Come sta Bova? "Ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare", dice l'esperta di diritto della famiglia: "Morales ha negato che la loro relazione è finita? Chissà perché, quella è la verità. Lo dice Bova stesso nelle risposte al ricatto: 'la mia storia è finita'. Da oltre due anni", conclude la legale.