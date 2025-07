Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 28 luglio: tutti i segni

Branko 28 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 28 luglio 2025.

Ariete

Luna in Vergine insegna: studiare, osservare, pianificare, pensare. Quanto potrete fare e guadagnare, oggi? Dipende, se siete impegnati in qualche progetto o affare importante, oppure se siete in villeggiatura e in questo caso divertitevi con il vostro amore, in fondo anche quello è un lavoro, soprattutto per gli uomini del segno che devono esaudire ogni desiderio della cara moglie. Presto Venere sarà negativa, cominciate a creare più fantasia in amore.

Toro

Buoni sono gli aspetti che Luna in Vergine forma con Giove e Sole, a voi interessa quello di Marte nel vostro segno perché vi rende automaticamente vincenti nelle gare di bravura professionale, nelle aste, commercio, mercato di oggi preziosi. Questa Luna è come una filiale della banca d’America, ci piace moltissimo anche per l’amore. Cercate qualcuno? Lo potreste trovare questa settimana che si concluderà con Venere positiva. Conversazioni frivole.

Gemelli

Anche oggi è forte il richiamo della Luna sulla famiglia, transito che conferma un crescendo di novità nella vita di coppia, con i figli - anche quelli sposati. Spese inevitabili, si tratta di regali da fare, festeggiamenti, riunioni, balli. Venere resta nel segno fino al 31 ma non potrete dire che avete ballato una sola estate, lei vi resta amica fino al 18 settembre. Viaggi: l’importante è saper scegliere i compagni di viaggio.

Cancro

Può succedere un amore all’improvviso, anche prima dell’ingresso di Venere nel segno il 31. È la legge della natura, come anche nel firmamento, le passioni scoppiano quando vogliono anche se non andiamo alla loro ricerca. Ad esempio, oggi gli incontri sono favoriti da un terzetto d’amore: Luna-Marte-Giove, un trio d’archi, che suona anche per chi è sposato. Molto buona la situazione per i soldi, viaggi e contatti. Igiene alimentare.

Leone

Luna in Vergine è ben messa con Sole, Giove e Marte, questa posizione dona beni e notevole fortuna nelle imprese e faccende finanziarie. È molto interessante per iniziare una discussione professionale-affaristica, conviene prima del 31 definire nei dettagli un accordo commerciale. Curiosità di questo momento astrale: molto bene per i rappresentanti, promotori, commessi viaggiatori. Sole vi ricarica di nuove energie, fate del moto.

Vergine

Rossini festival, musica classica a Pesaro-Marche, vostra terra zodiacale, il territorio del vostro cuore come la Provenza. Dopo due anni di Saturno contro bisogna evadere dai luoghi e dalle persone di sempre. Aurora, tramonto bellissimo che apre nuove speranze e nuovi sogni. Questi nuovi sogni d’amore saranno realizzati da Venere. Preparate il cuore per una grande emozione, ma sempre attenzione alla salute.

Bilancia

All’inizio del 2025 abbiamo annunciato che il vostro anno avrebbe avuto momenti molto impegnativi e altamente stressanti ma anche momenti di straordinaria forza e bellezza, eccoli! La battaglia professionale annunciata da Giove in Cancro, entra nel vivo già questa mattina con Luna in Vergine, che sarà domani nel vostro segno e farà un’altra volta il trigono con Venere in Gemelli. Applausi alla donna Bilancia, amante appassionata, moglie raffinata, seduttrice senza falsi pudori.

Scorpione

Certo che è tutto difficile, quando il Sole e i pianeti attraversano il Leone, ma proprio adesso è un periodo buono per cercare nuove opportunità, nuove associazioni, nuove persone che vi aiuteranno a realizzare e a concludere la vostra trionfale estate. Anche Mercurio a prima vista può sembrare negativo ma “serve” nel caso voleste diventare un pericoloso concorrente per qualcuno nel campo professionale. Presunzione… Luna speciale questa sera, sarete ammirati.

Sagittario

Tutto quanto riguarda le questioni scritte, sulla carta, nel computer, è sotto la protezione di un grande Mercurio in Leone, però oggi dovete prestare molta attenzione a quello che fate. Perché la Luna è ancora in Vergine quadrata a Urano e congiunta a Marte. Aspetti pesanti per il fisico. Fortuna, io sono sveglio già dall’alba, ma tu dormi ancora, mi vedi, ci sei, mi ascolti? Voi siete il segno che cambia le carte al momento.

Capricorno

Siete aperti al mondo ma nel vostro animo alberga anche uno studioso eremita, pensatore. Ogni tanto avete bisogno di restare da soli, per liberarvi dallo stress che vi crea la gente e per raccogliere idee, che saranno veramente originali al momento della Luna nello Scorpione, inizio agosto. Luna impone cautela in previsione delle giornate di domani e mercoledì, amore invece subito, ora!

Acquario

Tre giorni con la protezione di una Luna che comincerà a crescere nel segno della Bilancia e avrà un aspetto diretto con il vostro Plutone. Si tratta del primo germoglio, del primo segnale, di un miglioramento generale della vostra situazione privata e pubblica. Voi dovete fermare, possibilmente per sempre, qualcuno arrivato da poco nella vostra vita. Presente anche Nettuno, musica da camera per l’amore.

Pesci

Un po’ di pazienza anche oggi, per questa Luna in opposizione accanto a Marte, arriva sempre qualche intoppo all’ultimo minuto che costringe a ritardare un progetto, una partenza, un’azione. Ma in settimana Mercurio porterà entrate economiche, oggi però evitate discorsi di soldi, anche in casa. Organizzate una romantica serata per il vostro coniuge, che finora ha fatto ben poco per rilassarvi. La felicità arriverà con Venere nel segno del Cancro, il 31.