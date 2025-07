Regina Camilla "sembra più giovane": a chi fa pensare il nuovo look

25 luglio 2025 a

a

a

Gli anni passano ma non pesano sull'aspetto della regina Camilla. Al contrario, sebbene abbia festeggiato il suo 78esimo compleanno la scorsa settimana, la moglie di re Carlo sembra ringiovanita. Possibile che si sia concessa un trattamento di bellezza per la grande occasione come ipotizza il Mirror? Nessuno può escluderlo. A suggerire un'ipotesi alternativa è una somiglianza che non è passata inosservata tra la sovrana e la nuora, la principessa Kate Middleton. I fan più attenti, scrive il tabloid, hanno notato un cambiamento d'immagine che donerebbe a Camilla un aspetto più giovanile.

Fedez a valanga su Beppe Sala e la sinistra: "Freud avrebbe da dire..."

In particolar modo, a finire sotto la lente d'ingrandimento sono le sopracciglia della regina, che nelle ultime fotografie appaiono più scure e definite del solito e hanno spinto un esperto a ipotizzare che se le sia fatte tatuare per ottenere risultati duraturi. Karen Betts, esperta del trucco permanente, spiega: "A un occhio esperto, sembrerebbe che la regina Camilla si sia fatta tatuare le sopracciglia. L'aspetto definito e più scuro è tipico subito dopo il trattamento: le sopracciglia di solito si ammorbidiscono nel colore e nella forma entro 7-10 giorni".

Tramonta l'era Ferragnez. C'è l'ok al divorzio congiunto: ecco cosa prevede

Tra le strategie adottate per valorizzare il proprio aspetto, potrebbe esserci quella di usare una matita per le sopracciglia diversa, ma tutto lasciare credere che Camilla abbia pensato a un restyling più importante. Camilla, tuttavia, non è la prima della royal family a suscitare scalpore per un nuovo look. A prenderla fu proprio Kate, nel 2021, quando si mostrò con sopracciglia diverse. All'epoca, la teoria più accreditata era che avesse provato la laminazione delle sopracciglia, ma la notizia non è mai stata confermata.