Ferragnez, fine di un'era: c'è l'ok al divorzio congiunto, cosa prevede

23 luglio 2025

Tramonta l'era dei Ferragnez e finisce una love story tanto apprezzata quanto criticata. La coppia italiana più seguita di sempre sui social, composta dal rapper Fedez e dall'influencer Chiara Ferragni, non esiste più anche dal punto di vista legale. Fonti vicine agli ex coniugi hanno confermato che il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. Il cantante, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e l'imprenditrice digitale, assistita dall'avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l'accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bimbi né per Ferragni. Le spese scolastiche e sanitarie per i bambini sono invece a carico di Fedez. Un'intesa, questa, che conferma quanto filtrato nei mesi successivi alla rottura e alla separazione: entrambi i genitori hanno intenzione di proteggere i figli, evitando battaglie legali inutili e garantendo invece tranquillità e rispetto degli impegni.

L'epilogo, sebbene triste per i fan della coppia, era ormai scontato. Lo si era intuito già lo scorso dicembre, quando il Tribunale di Milano aveva pronunciato la separazione ufficiale tra Fedez e Chiara Ferragni. I giudici, anche in quel caso, avevano confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato un mese prima. E proprio a dicembre 2024 gli avvocati del rapper avevano preannunciato il finale: "Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli", avevano dichiarato congiuntamente i legali Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. "L'accordo - aveva spiegato a sua volta l'avvocata dell'influencer imprenditrice, Daniela Missaglia - non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un'intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori".