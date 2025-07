Trovata morta la cugina di William e Harry, giallo nella famiglia reale: chi era Rosie Roche

Luca De Lellis 22 luglio 2025 a

Vent'anni, i bagagli pronti per andare in vacanza con amici. Rosie Roche, cugina di secondo grado dei principi Harry e William - figli di Re Carlo III - in vacanza non ci è mai arrivata. Il 14 luglio scorso il corpo della ventenne è stato rinvenuto senza vita dalla madre e dalla sorella nella sua proprietà a Norton, vicino a Malmesbury, nel Wiltshire. In base alla ricostruzione più accreditata sinora del quotidiano inglese The Sun accanto al corpo c'era una pistola. Tuttavia, almeno per il momento, le autorità britanniche hanno definito la sua morte “non sospetta” e hanno escluso il coinvolgimento di terze parti. Per stabilire le cause del decesso è stata comunque aperta un’inchiesta presso il tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon.

Nipote dello zio di Lady Diana Spencer, la giovane figlia dell'aristocratico Hugh Roche - nipote della baronessa Fermoy, nonna materna della principessa Diana - studiava Letteratura inglese all'Università di Durham. Discendeva dunque da una famiglia di antiche radici nobiliari, molto vicina alla famiglia reale. Un necrologio, pubblicato sul Yorkshire Post, definisce Roche Rosie Jeanne Burke "figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella straordinaria di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long". E se le circostanze che hanno portato alla morte di Rosie sono ancora da accertare, il velo di silenzio che è trapelato dalla famiglia reale suscita stupore: sinora, nessun commento ufficiale è stato rilasciato né dalla famiglia di Rosie né da Buckingham Palace. L'inattesa notizia ha scosso buona parte del Regno Unito che, in attesa di capire le dinamiche della tragedia, si è stretto attorno alla famiglia reale.

Prosegue, così, la lunga striscia di avversità che dalla scomparsa della Regina Elisabetta II - del settembre 2022 - hanno riguardato da vicino la Royal Family: l'ultima delle quali era stata la rocambolesca storia di Sunjay Kapur, imprenditore indiano e amico di lunga data del principe William, morto a 53 anni durante una partita di polo in Inghilterra per una reazione allergica dovuta all'ingerimento di un'ape.