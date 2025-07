Harry vuole fare pace con Carlo III? "Riaperto un canale": il meeting che riaccende la speranza

14 luglio 2025 a

a

a

Di voler ricucire lo strappo con re Carlo e con tutta la Royal Family, il principe Harry non ne ha mai fatto un segreto. "Mio padre non mi parla più per via della disputa sulla questione sicurezza. Ma la vita è preziosa, non ha senso continuare a combattere: vorrei tanto una riconciliazione", ha detto solo due mesi fa in un'intervista esclusiva alla BBC. Le parole, però, non hanno mai lasciato il posto ai fatti e gli inglesi, che fanno il tifo per il ritorno del duca di Sussex a Buckingham Palace, hanno perfino smesso di sperarci. Il Daily Mail, tuttavia, ha pubblicato delle foto che lasciano credere che, se non i diretti interessati, qualcuno sia al lavoro per una pace. Il tabloid britannico, infatti, ha tenuto traccia di un misterioso meeting al Royal Over-Seas League, un club privato a pochi passi da Clarence House, la residenza londinese del sovrano.

"Lunga progettazione": le confessioni choc di Fedez sul tentato gesto estremo

A sedersi al tavolo della discussione sono stati: da una parte la responsabile della comunicazione dei Sussex, Meredith Maines; dall’altra il segretario della comunicazione del re, Tobyn Andreae. Presente anche Liam Maguire, il capo del team PR dei Sussex in UK. I temi sviscerati in quella sede sono rimasti top secret, ma il fatto che le parti si siano incontrate è già una notizia. "È stato riaperto un canale di dialogo per la prima volta dopo anni", ha rivelato una fonte al Daily Mail, specifiando che "c’erano argomenti di cui entrambe le parti volevano parlare". Con alta probabilità si è trattato solo di colloqui informali, ma quasi nessuno esclude che possano avere un alto valore simbolico e che celino qualcosa di più importante di quanto possa emergere da incontri di routine. "È solo il primo passo verso la riconciliazione padre-figlio, ma è comunque un passo in quella direzione", ha scucito ancora la fonte al tabloid.