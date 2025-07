Raoul Bova e Rocio, è davvero finita? Quelle voci sulla "tentatrice"...

Alice Antico 20 luglio 2025 a

Dopo dodici anni di amore, sarebbe giunto al capolinea il rapporto tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La notizia arriva da un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che parla di una separazione avvenuta in modo sereno, senza tradimenti o tensioni evidenti. Secondo quanto riportato, i due avrebbero già affidato ai rispettivi legali la gestione della separazione: dalla tutela delle figlie Luna e Alma fino alla divisione del patrimonio condiviso. Ma nelle ultime ore alla vicenda si è aggiunto un nuovo elemento. Fabrizio Corona, attraverso il suo podcast "Falsissimo", ha anticipato un retroscena clamoroso che potrebbe cambiare completamente la narrazione della rottura.

La suddetta prossima puntata del podcast, si intitolerà “Diavoli e Tentatori”, e conterrà una rivelazione esplosiva: Corona sostiene che ci sarebbe una presunta "tentatrice" dietro la fine dell’unione tra Bova e Morales. L’ex paparazzo ha condiviso sui social un'anteprima audio in cui si sentirebbe una voce, che potrebbe essere quella di Bova, ma non ci sono certezze, dire: “Buongiorno occhi spaccanti”. In un suo post di Instagram, poi, Corona ha ricordato le origini della storia tra Raoul e Rocío, sottolineando come, a suo dire, lei stessa fu la “tentatrice” che interruppe la lunga relazione tra Bova e Chiara Giordano, sua ex moglie. “Oggi il cerchio si chiude: Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice”, ha scritto Corona, facendo intendere che la storia si starebbe ripetendo.

Negli ultimi tempi si erano moltiplicati i segnali di una possibile crisi nella coppia. Nessuna foto insieme sui social, apparizioni pubbliche solitarie da parte di Raoul, e indiscrezioni che parlavano di una nuova frequentazione con una donna bionda. Parpiglia aveva già accennato a una forte intesa tra l’attore e una misteriosa conoscenza. Nonostante i tentativi di ricucire per il bene delle figlie, la relazione sembrerebbe arrivata a un punto di non ritorno. Al momento né Raoul né Rocío hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’attenzione resta altissima: la verità, forse, arriverà proprio lunedì con la nuova puntata del podcast.