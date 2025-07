Pedro, "maschio o femmina?": insulti choc al figlio. Lui blocca i commenti ma tiene il post

Alice Antico 19 luglio 2025 a

Doveva essere una giornata di festa, ma si è trasformata in una bufera social. Pedro, attaccante 37enne della Lazio, ha pubblicato una foto per l’ottavo compleanno del figlio Marc, scattata insieme alla compagna Patricia. Nello scatto, il bambino indossa un vestitino e una tiara: tanto è bastato per scatenare insulti e commenti omofobi. Tra i commenti più duri si legge: “Maschio o femmina??”, “Chi diavolo veste suo figlio da ragazza?”, e ancora “Non abbandonarlo…”.

Il post, però, Pedro ha deciso di non rimuoverlo, limitando solo i commenti. Un gesto chiaro: nessuna vergogna. Tuttavia, oltre agli attacchi, sotto il post compaiono anche messaggi di sostegno, come quello della conduttrice Amor Romeira: “Quanto è fortunato tuo figlio a crescere con te”. Un altro follower aggiunge: “Che importanza ha il suo genere? Spero si senta a suo agio al 200%!”.