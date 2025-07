Kiss cam traditrice: il Ceo di Astronomer beccato con la presunta amante

18 luglio 2025 a

a

a

C'eravamo tanto amati. Di nascosto, un tempo. Sta facendo il giro del web (e del mondo) il video che smaschera la presunta relazione extraconiugale del Ceo di Astronomer, Andy Byron, con la responsabile delle Risorse umane della stessa azienda, Kristin Cabot. Al concerto dei Coldplay, quando è partita l'ennesima canzone al miele da dedicare al o alla partner, la kiss cam (la telecamera pensata per inquadrare gli innamorati tra la folla) ha puntato la coppia sbagliata e fatto il patatrac. Le braccia intrecciate, gli sguardi complici. Poi l’imbarazzo e il terrore di essere scoperti. Lei si è girata, visibilmente arrossita, mentre lui si è gettato a terra per sfuggire agli occhi dei presenti. La scena, esilarante, è finita in rete e, quindi, sulle pagine social più disparate.

Pausini lancia "La mia storia tra le dita". Grignani la fulmina: "Brano mio"

A commentare l’accaduto dal palco, prima divertito e poi visibilmente dubbioso, è stato lo stesso Chris Martin, frontman della band: "Guardate questi due…", ha detto sorridendo. Poi ha aggiunto di getto: "O stanno avendo una relazione nascosta o sono molto timidi". E probabilmente non si sbagliava. Possibile che si tratti di una narrazione sbagliata dell'accaduto? Difficile da credere, dato che la moglie di Andy Byron, come riporta la pagina social Pop Crave, ha modificato il suo nome utente su Facebook. Del doppio cognome Kerrigan Bryron, infatti, resta ora solo il primo.