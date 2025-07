La Ripartenza, blitz ProPal: "Assassini". La lezione di Porro: "A differenza loro, a noi tutte le bandiere vanno bene"

13 luglio 2025 a

Altro che libertà di pensiero. Al teatro Petruzzelli di Bari, dove si è tenuta la due giorni "La Ripartenza, liberi di pensare", un gruppo di attivisti ProPal ha fatto irruzione nella zona della platea, ha esibito una bandiera della Palestina e ha interrotto il dialogo urlando "Assassini", attirando così gli sguardi sbigottiti del pubblico. È successo ieri, proprio quando l'organizzatore della rassegna e giornalista Nicola Porro aveva invitato sul palco con lui Mario Giordano e Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Annalisa Chirico e Giuseppe Cruciani. Tutti rei, per la galassia che anima le piazze a suon di slogan anti-Israele, di sostenere punti di vista diversi da quelli suggeriti dalla sinistra sui fatti dell'Italia e del mondo.

Un gruppo di manifestanti proPal è riuscito a introdursi all'interno del Teatro Petruzzelli di Bari durante l'evento La Ripartenza condotto da Nicola Porro, per contestare un panel che vedeva la partecipazione di Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Andrea Ruggieri, Annalisa… pic.twitter.com/MnnKue4igK — Davide Scifo (@strange_days_82) July 12, 2025

Una scena, questa, che certo non stupisce. Specie se si parte dalle vicende della cronaca e si analizza quanto siano diventati frequenti i blitz dei ProPal nei luoghi in cui a discutere non sono solo esponenti di sinistra o personaggi appartenenti a quell'area politica. Porro, che anche nella sua trasmissione Quarta Repubblica racconta ciò che accade senza paraocchi, non si è lasciato intimidire e, anzi, ha impartito una lezione memorabile ai contestatori. "A differenza loro, a noi tutte le bandiere vanno bene!", ha scandito dal centro della scena, invitando poi gli addetti alla sicurezza a non sottrarre agli attivisti la bandiera della Palestina: "Lasciategliela pure".