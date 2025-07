Protesta contro Libero e Giornale, Biancofiore: l'incoerenza dei ProPal che impediscono la libertà di stampa

10 luglio 2025 a

“Intollerabile attacco alla libertà di stampa e di espressione e ad Israele , quella messa in atto questa mattina dai Pro-Pal e membri dei centri sociali, sotto le sedi del Giornale e Libero a Milano". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, Udc, Maie. "Proprio quello che dicono di voler difendere, la pace e la libertà, viene falcidiato dai loro gesti che dovrebbero essere condannati da tutti i partiti dell’arco politico, senza distinzioni di sorta.", si legge nella nota.

"Sono loro, travestiti da pacifisti ma guerrafondai di fatto, a criminalizzare e intimidire chi ha l’unica colpa di fare il proprio mestiere in piena di libertà di pensiero sancita dalla costituzione e dalla carta dei diritti dell’uomo : quello di dare notizie, che possono piacere o meno ma non devono mai essere usate per mettere alla gogna chi ha un’idea diversa dalla tua - continua Biancofiore - Solidarietà alle redazioni dei due quotidiani, ai rispettivi direttori e alla famiglia di editori liberi Angelucci che, sono certa, non si piegheranno alle menzogne che inutilmente provano a seminare questi odiatori seriali, professionisti del disordine e dell’incoerenza”.