Garlasco, Lovati scatena il caos: "Alle 11.30 tutti sapevano dell'omicidio"

Il 13 agosto 2007 "era il giorno del mio compleanno e a Vigevano c'era la festa del paese", afferma l'avvocato Massimo Lovati a Zona Bianca, "sono sceso dal mio studio alle 11.30 e tutti tra le bancarelle sapevano già che a Garlasco era stata uccisa una ragazza". Le parole del legale di Andrea Sempio creano un putiferio nel programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Il motivo è semplice: la ricostruzione di Lovati anticipa di circa due ore e mezza la diffusione della notizia della morte di Chiara Poggi con la chiamata ai carabinieri da parte di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio mentre la procura di Pavia indaga su Sempio.

"Questa è clamorosa" commenta il conduttore con Lovati che insiste: "Sono sicuro, era il mio compleanno è il mio ricordo è preciso". Mentre l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, accoglie con favore la presunta novità, altri ospiti sono scettici sulla genuinità del ricordo di Lovati, da sempre convinto dell'innocenza di Stasi e non solo del suo assistito.

"Era la fiera d'agosto, è un ricordo preciso che nel tempo può essersi dissolto - rimarca l'avvocato - Sono sceso dallo studio per andare a comprarmi il formaggio, nelle bancarelle alle 11 e mezza dicevano che hanno ammazzato una ragazza a Garlasco". L'avvocato spiega di non averne mai parlato con gli inquirenti confermando un'uscita destinata a far discutere.