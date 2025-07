Un cavo dell'iPhone nel naso per simulare un cancro: la folle truffa della stella dell'hurling

07 luglio 2025 a

Scandalo nell'universo dell'hurling, sport nazionale irlandese: Denis Joseph Carey, meglio conosciuto come DJ Carey, ex star dell'hurling, ha ammesso di aver finto di avere il cancro per truffare diverse persone facoltose, tra cui il miliardario Denis O'Brien. Per rendere credibile la sua menzogna, Carey avrebbe addirittura usato un cavo dell’iPhone simulando dei tubi per l’ossigeno sul viso.

Carey, 54 anni, è comparso mercoledì 2 luglio davanti alla Circuit Criminal Court di Dublino. Ha riconosciuto la sua colpevolezza su dieci capi d’accusa per frode, commessi tra il 2014 e il 2022. Secondo quanto riportato dal *Daily Mail*, almeno sei persone sarebbero cadute nella rete dell'ex sportivo, che raccontava di essere gravemente malato e bisognoso di denaro per trattamenti medici urgenti.

Uno degli aspetti più surreali della vicenda è che Carey avrebbe inviato fotografie di sé stesso con quello che sembrava un sondino nasale per l’ossigeno. A uno sguardo attento, però, si è scoperto che si trattava semplicemente di un cavo bianco di ricarica dell’iPhone, appoggiato sul viso per simulare un supporto medico.

Il contesto dietro la truffa è quello di una lunga crisi finanziaria. Carey, ritiratosi dallo sport professionistico nel 2006, è stato travolto dai debiti. Nel 2011, la banca Allied Irish Banks aveva ottenuto un ordine del tribunale che lo obbligava a restituire circa 7,3 milioni di sterline (circa 8,5 milioni di euro). Con il passare degli anni, la cifra era salita a quasi 9,5 milioni di euro, ma nel 2018 un accordo extragiudiziale gli ha permesso di saldare il debito con soli 60.000 euro. L'ex sportivo è stato rilasciato su cauzione in attesa della sentenza definitiva, prevista per il 29 ottobre.