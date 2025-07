Diogo Jota, Portogallo in lacrime per i funerali. Bufera su Cristiano Ronaldo per l'assenza

05 luglio 2025 a

a

a

Dolore e commozione a Gondomar, in Portogallo, per l’ultimo saluto all’attaccante del Liverpool e della nazionale lusitana, Diogo Jota, e a suo fratello André Silva, morti giovedì in un incidente stradale in Spagna. Tanti i calciatori presenti, dai compagni di squadra vecchi e nuovi come il capitano Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Darwin Núñez, Ibrahima Konaté e Caoimhin Kelleher all’allenatore dei Reds, Arne Slot, oltre ai connazionali Rúben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix e al ct del Portogallo, Roberto Martínez. Mancava invece il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, un’assenza che ha suscitato numerose polemiche in Portogallo, anche perché CR7 si trovava in vacanza a Maiorca ed è stato avvistato più volte in yacht dai media locali. C’erano invece il presidente e il premier portoghesi, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, oltre all’agente Jorge Mendes, il presidente del Porto (ex squadra di Jota), André Villas-Boas.

Diogo Jota, lo schianto fatale in Lamborghini: le cause | VIDEO CHOC

“Il calcio è davvero in lutto”, ha dichiarato alle esequie il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proença, “Diogo è stato un’icona del talento che esprime il calcio portoghese”. Lunghi applausi hanno accompagnato l’arrivo delle due bare nella chiesa Igreja Matriz de Goiânia. A dare l’addio al 28enne attaccante e al fratello 25enne una folla composta di tifosi e di semplici cittadini della zona che hanno portato fiori e hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi di Diogo e André Silva.

Diogo Jota, la Lamborghini a noleggio e lo scoppio della gomma: cosa sappiamo

Nell’omelia il vescovo di Porto, Manuel Linda, si è rivolto alla moglie di Jota, Rute Cardoso, e ai loro tre bambini piccoli assicurando che “la solidarietà nell’amore è sempre più forte della morte”. Da Cardiff, in Galles, era arrivato l’omaggio degli Oasis che durante il loro primo concerto di reunion hanno dedicato a Jota “Live Forever”. Il Liverpool ha annunciato il ritiro della maglia numero 20 di Jota e ha fatto sapere che verserà alla sua famiglia i soldi dei restanti due anni di contratto dell’attaccante.