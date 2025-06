Totti e Noemi a Venezia: "Prove di nozze o invitati di Bezos?". Social impazziti

30 giugno 2025 a

Una foto scattata in laguna ha attivato la macchina del gossip: Francesco Totti e la fidanzata Noemi Bocchi sono stati a Venezia per le prime prove di matrimonio o perché facevano parte della lista degli invitati di Jezz Bezos e Lauren Sanchez? Questo è l'interrogativo che è rimbalzato in rete dopo che l'ex capitano giallorosso e la compagna hanno fatto sapere, via social, di essere nella città delle nozze da favola del fondatore di Amazon.

Stasera il ballo in maschera: vietato fare foto o video con gli smartphone

A far partire questo tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni è stata la storia pubblicata da Noemi su Instagram nel giorno della festa da ballo di Bezos e Sanchez. "Ci siamo", ha scritto a corredo di uno scatto fatto in un canale di Venezia. Coincidenza o verità? Il "Pupone" e la dolce metà erano davvero tra gli invitati? "Forse stanno pensando al loro, di matrimonio", suggeriscono gli utenti in rete. Soltanto il giorno precedente, dagli spalti dello stadio Olimpico, i due hanno postato una storia tra la folla di vip al concerto di Vasco Rossi all'Olimpico.