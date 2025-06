Nozze Bezos, stasera il ballo in maschera: vietato fare foto o video con gli smartphone

28 giugno 2025 a

In una Venezia bollente, in cui si toccano picchi di temperature dalla mattina alla sera, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati i protagonisti del matrimonio a più alto tasso di vip e polemiche dell'anno. Mentre i "No Bezos no war" protestano contro la presenza del fondatore di Amazon e della moglie in laguna, i festeggiamenti degli ormai coniugi proseguono con un'elegante e misterioso ballo in maschera presso lo storico Arsenale. Un appuntamento che, secondo alcuni insider, è stato pensato per omaggiare Venezia e la sua grande tradizione del carnevale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da media internazionali, sarebbe Lady Gaga una delle protagoniste musicali della serata. Non è ancora chiaro, però, se si esibirà da sola o se condividerà sul palco con qualche altro artista.

Un altro nome che rimbalza in rete è quello Elton John. Ma sulla presenza dell'una o dell'altra popstar non ci sono ancora conferme. Un altro dettaglio che è emerso, nonostante il massimo riserbo, riguarda le norme che la coppia ha messo nero su bianco per gli invitati. A tutti gli eventi delle nozze tra Bezos e Sanchez è stato vitato l'uso del telefono da parte degli ospiti. Ai partecipanti è stato chiesto di non realizzare foto o video con lo smartphone. Nemmeno nel corso del ballo di stasera. Gli unici scatti ufficiali finora usciti sono quelli apparsi sull'edizione digitale di "Vogue" relativi alla cerimonia nuziale sull'isola di San Giorgio Maggiore.