Ascolti tv, chi ha vinto il duello tra Conti-Delogu e La notte nel cuore. Bene Quarto Grado e Tg4

Marco Zonetti 28 giugno 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1, Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 1.964.000 spettatori pari al 15.4% di share (Buonanotte: 927.000 - 10.8%), in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore sigla invece una media di 1.789.000 affezionati con uno share del 15.6%, vincendo la serata in percentuale.

Su Rai2 il documentario Effetto Nicholas - dedicato all'impatto dell'assassinio del piccolo Nicholas Green avvenuto nel settembre 1994 - ha segnato 371.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rai3 il film Habemus Papam di Nanni Moretti con Michel Piccoli ha radunato 525.000 individui all'ascolto e il 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato - con ampi approfondimenti sul caso di Garlasco - una media di 1.222.000 teste (11.3%), ancora una volta terzo programma più visto in prime time.

Su Italia1 il film White Elephant - Codice criminale con Bruce Willis ha tenuto con il fiato sospeso 809.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 il meglio di Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha raccolto 320.000 spettatori pari al 3.0%. Su Tv8 Radio Italia Live - Il concerto 2025 ha radunato 386.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ha siglato 430.000 spettatori (3.1%).

In access prime time su Rai1 Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 4.506.000 spettatori (29.8%). Su Canale5 Juliana Moreira e Vittorio Brumotti con Paperissima Sprint radunano 1.834.000 spettatori pari al 12.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 447.000 spettatori con il 3.0%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti sigla 445.000 spettatori con il 2.9%; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera ha raggiunto 777.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 822.000 spettatori e il 5.4% nella seconda; su La7 l'ultima puntata stagionale di Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber conquista una media di 1.244.000 spettatori (8.3%). Bene, nel preserale di Rete4, il Tg4 condotto da Manuela Boselli che sfiora il 5% di share e le 500.000 teste.