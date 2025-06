Islam, video choc dell'imam di Bologna: Lega "satanica" e minacce a Cisint

Giulia Sorrentino 26 giugno 2025 a

L’imam di Bologna espulso per motivi di sicurezza nazionale e per il suo aperto sostegno alla Jihad e ad Hamas, Zulfiqar Khan, non smette di attaccare i rappresentanti della Lega e l’europarlamentare Anna Maria Cisint, che ha «satanici», accusandoli di essere nemici dell’Islam e minacciando: «Non ci siamo dimenticati di Monfalcone». A rispondere è la Cisint che sottolinea come «il violento attacco rivolto contro di me, il mio partito e il Segretario federale Matteo Salvini da parte dell’imam, che fra l’altro rende ora ancora più chiare le parole pronunciate dal suo seguace Omar Mamdouh, ci dice che siamo dalla parte giusta della storia.

IL VIDEO DELL'IMAM DI BOLOGNA:

L’intervento dell’imam, che si apre con formule apparentemente rituali, si trasforma presto in un’aggressione ideologica e personale che lascia pochi dubbi sulle sue reali intenzioni: spaventare, intimidire, colpire». Oggi, il suo successore alla guida della moschea IQRAA di Bologna, Mamdouh, sta infatti continuando a far discutere per via degli attacchi alle nostre radici, alla nostra cultura, e il racconto di una visione della donna incompatibile con i valori Occidentali. Ed è per questo che Cisint chiede che ci sia «un’azione immediata e risoluta. Servono contromisure forti, ora, prima che la visione fondamentalista promossa da Khan e da chi la pensa come lui attecchisca altrove, in altre moschee d’Italia o d’Europa. Prima che le parole d’odio si traducano in azioni concrete. Prima che la radicalizzazione, già in atto anche nel nostro Paese, acceleri e diventi ciò che il recente report francese denuncia come un vero e proprio tentativo di sovversione della democrazia. Non arretreremo di un passo».

Alcuni passaggi del sermone:

“Il Corano sa dare le risposte, leggilo: quando lo leggerai, troverai la risposta. Oggi c’è una donna, Anna Maria Cisint, e sappiamo cosa è successo a Monfalcone, cosa ha fatto. Queste persone, quelle legate al partito della Lega, non sono sincere né con il proprio paese né con la propria religione. Il loro leader, Salvini, è andato l’altro giorno e ha stretto la mano a Netanyahu dicendo: ‘È un amico dell’Italia’. Ma l’ex premier Conte ha detto: ‘Non è un amico dell’Italia, è un tuo amico.’”

“E questa Anna Maria Cisint ha recentemente pubblicato dei video e ha detto qualcosa contro i musulmani fondamentalisti. Noi abbiamo già risposto in italiano, per far arrivare il messaggio. E ora ti stiamo dando questo messaggio anche a te, così che possiate parlare e trovare il modo di rispondere. Quando lei usa parole come ‘radicali fondamentalisti’, dobbiamo dire che non tutti i radicali o fondamentalisti sono cattivi, alcuni sono anche buoni. Ma quelli della Lega, questi sì che sono persone cattive. In loro c’è qualcosa di satanico. Perché vanno a stringere la mano a uno che rappresenta il male e dicono che è loro amico, si abbracciano con lui”

“Queste persone sono ignoranti, sono prive di istruzione. Le stesse parole che sto dicendo in urdu, le ho dette anche in italiano — non è che sto nascondendo qualcosa. Le stesse parole: sono persone ignoranti. E questa Anna Maria (Cisint), questa povera donna, chissà se ha mai aperto il Corano. Lasciamo stare leggerlo — chissà se l’ha mai nemmeno toccato. E lei parla della Shari‘ah, ma non sa nemmeno cosa significhi davvero Shari‘ah. E la Bibbia? Quando l’ha toccata l’ultima volta, figuriamoci leggerla.”