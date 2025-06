Bignami inchioda la piazza rossa: "Li manderei a manifestare a Teheran"

26 giugno 2025 a

No alle spese per la difesa di tutti, bandiere di Israele bruciate, sostegno di Hamas e del regime iraniano, attacchi al governo di Giorgia Meloni. A Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 giovedì 26 giugno, vanno in scena le immagini delle piazze rosse ProPal e ora pro Iran. "Io francamente manderei qualcuno di quei signori a manifestare a Teheran, con Hezbollah, con Hamas, con quella gente lì. Se tornano, anche se non credo che tornino...", commenta Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera.

Video su questo argomento Fordow, le immagini dell'attacco svelate dal Pentagono

Insomma, "se queste persone possono manifestare è perché siamo una nazione che garantisce libertà e democrazia", continua l'esponente meloniano. Se vedessero in prima persona come si vive in certi regimi magari "amerebbero un po' di più la propria patria, i nostri valori di libertà e democrazia", sottolinea Bignami. "Ma basterebbe anche in Cina, a Pechino, io non vedo gente che manifesta contro la strage di Uiguri (etnia turcofona di religione islamica perseguitata in Cina, ndr) e non vedo gente che manifesta per gli assassini che vengono fatti in piazza Teheran, non vedo una bandiera del regime degli Ayatollah bruciato. Il problema è che loro si vergognano di essere italiani", è la stoccata finale.