Dell'Olio vuota il sacco sul caso Emiliano: "Offesa dal suo maschilismo"

24 giugno 2025 a

a

a

"Mi ha offesa con quel corteggiamento inopportuno, ha azzerato in un colpo solo la mia dignità professionale e di donna". A scandire queste ruvide parole di condanna è Nancy Dell'Olio. L'uomo di cui parla, invece, è il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ospite di Monica Setta, l'avvocata nata a New York da una famiglia originaria di Bisceglie torna sul caso che ha agitato la politica pugliese e che l'ha vista protagonista per giorni dei titoli dei giornali. A distanza di tempo dagli episodi messi in luce, Dell'Olio aveva vuotato il sacco e raccontato sia del promesso incarico di commissario straordinario di Puglia Promozione che dell' "atteggiamento ambiguo" di Emiliano nei suoi confronti. Come riferito da Dell'Olio, il governatore della Regione Puglia avrebbe confuso accordi di lavoro con un interesse nei suoi confronti.

"Cosa vogliono Russia e Cina". Il generale Bertolini: la strategia in Iran

"È indubbiamente un uomo interessante, anche perché il potere ha sempre il suo fascino. Forse, se quella cena non avesse avuto a che fare con il lavoro, le cose sarebbero potute andare diversamente", ammette nello studio del talk-show di Rai 2. "Tutti mi chiedono se ci sia stata una storia tra me e il governatore. Non è accaduto nulla perché io non ho fatto accadere niente", continua l'avvocato. Il presidente della Regione Puglia, a suo dire, "è una persona divertente e ha una bellissima testa, ma il contesto per una storia era sbagliato". Scorretto sarebbe stato confondere un incontro professionale con un intento di diversa natura. "Per me era una questione professionale, perciò mi sono sentita profondamente offesa dall'atteggiamento maschilista e macista di Emiliano. Mi ha creato un danno che dovrà essere riccamente risarcito. E pensare che se mi avesse chiesto subito scusa... ", aggiunge.