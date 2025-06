Post choc contro Meloni, il professore Addeo incontrerà la premier

19 giugno 2025 a

Giorgia Meloni è disposta a incontrare Stefano Addeo, il professore autore del post choc con cui ha augurato alla figlia della presidente del Consiglio di "fare la fine della ragazza di Afragola", riferendosi al tragico caso di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra. "Non dimenticherò mai questo gesto. In un momento in cui avrebbe potuto ignorarmi, tra mille impegni istituzionali e responsabilità, il presidente ha scelto di rispondere. È un segnale di grande umanità. La ringrazio con tutto il cuore", ha detto il docente di 65 anni al quotidiano Il Roma. Una decisione, quella della premier, che è stata maturata in silenzio è che è stata resa nota solo oggi.

Addeo aveva già avanzato la proposta di incontrare la premier. "Le chiedo di potermi scusare guardandola negli occhi", aveva scritto l'autore del post in una lettera aperta rivolta alla leader di Fratelli d'Italia. Travolto dalla bufera mediatica e dai sensi di colpa, il docente era stato ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio. "Non ce l’ho fatta a reggere questo linciaggio. Ho sbagliato, ma non meritavo di essere crocifisso così", aveva commentato dal letto d’ospedale. Parole cariche di dolore ma anche di pentimento. Nei giorni successivi alla pubblicazione del post, infatti, il professore aveva ammesso di aver "commesso un errore gravissimo".