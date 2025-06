Re Carlo, il tumore "è incurabile". William e Kate "si preparano in sordina"

12 giugno 2025 a

Crolla a Londra e nel mondo il livello di ottimismo sullo stato di salute di re Carlo. Il tumore diagnosticato al sovrano, secondo fonti americane e britanniche vicine ai medici che lo seguono e citate da testate come Daily Telegraph, Perez Hilton e Radar Online, sarebbe pressoché "incurabile" con i trattamenti oggi a disposizione. Motivo, questo, per cui sarebbero già state previste modalità diverse dal solito per il Trooping The Colour, l’iconica parata militare che si tiene annualmente nel secondo sabato di giugno per celebrare il compleanno del monarca. Non solo: diversi siti si spingono oltre e riportano quanto si mormora nel Regno Unito. William, destinato a prendere il posto del padre sul trono, e la moglie Kate, si starebbero "preparando in sordina" per affrontare l'eventualità della morte di Carlo III e poi la vita da re e regina.

La diagnosi della forma tumorale diagnosticata al sovrano risale al febbraio 2024. Da quel momento il monarca si è sottoposto a cicli di terapie sempre più impegnative, ma non ha mai rinunciato ai propri doveri. Il prossimo evento ufficiale da affrontare sarà il Trooping The Colour, che si terrà sabato 14 giugno. Ed è proprio in questa occasione, osservando le scelte che la famiglia reale farà, che il mondo potrebbe rendersi conto della delicata situazione clinica del monarca. Stando a quanto filtra, il sovrano ha dovuto accogliere le raccomandazioni dei medici e non parteciperà a cavallo. Alle Royal Mews di Buckingham Palace, gli addetti stanno già preparando la Scottish State Coach, una delle carrozze più preziose, ed è con quella che viaggeranno re Carlo e la regina Camilla. Quanto ai principi del Galles, William e Kate, si starebbero preparando "in sordina". Lo anticipa Radar Online.