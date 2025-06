4 di sera, l'allarme del Generale Del Vecchio: "Situazione insostenibile"

16 giugno 2025 a

La crisi in Medioriente viene affrontata in molti talk show televisivi. Tra questo la puntata di 4 di sera in onda il 16 giugno su Rete4. Ospite in studio il Generale Mauro Del Vecchio che ha messo in guardia contro i pericoli di una situazione di cui si potrebbe facilmente perdere il controllo.

"E' una situazione che ci porta sull'orlo di un'emergenza che non abbiamo mai conosciuto - dichiara il Generale Del Vecchio - Si parla delle capacità nucleari di una nazione che si è sempre manifestata contro Israele. Quindi c'è la possibilità di immettere sul campo di battaglia anche l'ordigno nucleare. E' una situazione veramente complessa e difficile di cui le grandi potenze non hanno il controllo. L'ordigno nucleare sarebbe in mano ad attori regionali che potrebbero utilizzarlo creando non solo per il Medioriente una situazione insostenibile".